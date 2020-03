RB Leipzig-Tottenham: Mourinho parte em desvantagem na eliminatória

O RB Leipzig recebe, esta terça-feira, o Tottenham, equipa orientada por José Mourinho e onde joga o português Gedson Fernandes, em jogo a contar para a segunda mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, num encontro em que a formação alemã parte com a vantagem de um golo, depois do triunfo por 0-1 em Londres.



Nos últimos cinco jogos disputados, os alemães registaram três triunfos (Werder Bremen, Tottenham e Schalke 04) e dois empates (Bayer Leverkusen e Wolfsburgo), enquanto que a formação londrina somou quatro derrotas (RB Leipzig, Chelsea, Wolverhampton e Norwich) e um empate (Burnley).



Relativamente ao confronto direto recente, de notar que o encontro da primeira mão foi o primeiro jogo de sempre entre as duas formações.



Destaque ainda para as ausências de Harry Kane, Son, Sissoko, Ben Davies e Bergwijn no Tottenham, todos por lesão.

CÓD 101 RB Leipzig 1.49 Empate 4.22 Tottenham 5.54