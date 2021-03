RB Leipzig-Wolfsburgo: duelo de Bundesliga na Taça da Alemanha

Vindos de bons resultados na Bundesliga, RB Leipzig e Wolfsburgo encontram-se esta quarta-feira na Red Bull Arena, numa das duas partidas dos quartos-de-final da Taça da Alemanha que colocam frente a frente formações do principal escalão do futebol alemão.



Melhor posicionado na tabela do campeonato, com 50 pontos no segundo posto, o RB Leipzig vem de seis triunfos consecutivos no plano interno e olha para esta prova como provavelmente a única chance de títulos, já que, apesar de estar a apenas 2 pontos do Bayern Munique, o mais certo é os bávaros repetirem o 'habitual', pelo que esta Taça será mesmo a salvação. Para lá desse registo de vitórias, refira-se que o Leipzig foi a primeira equipa a marcar em oito dos últimos dez jogos e que em cinco dos últimos seis duelos que disputou viram-se pelo menos 3 golos no marcador.



Em relação ao Wolfsburgo, está logo atrás na tabela da Bundesliga, com 45 pontos, e chega a este jogo numa incrível fase positiva, com dez jogos consecutivos sem perder e oito sem sofrer golos. Venceu sete deles, sendo que nesses sete já vencia ao intervalo em seis. Por outro lado, ao contrário do Leipzig, o número de golos nos jogos dos lobos costuma ser baixo.



Olhando agora por fim ao confronto direto, refira-se que o RB Leipzig não perdeu nenhum dos últimos sete encontros - um deles particular -, sendo que em cinco deles foi a primeira equipa a marcar. Esta época já se enfrentaram, com um empate a dois no marcador.

CÓD 219 RB Leipzig 1.86 Empate 3.55 Wolfsburgo 3.43