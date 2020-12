RB Salzburgo-At. Madrid: João Félix decide apuramento na Áustria

Dia de decisões no Grupo A da Liga dos Campeões, com o At. Madrid de João Félix a visitar esta quarta-feira o reduto dos austríacos do RB Salzburgo, numa partida na qual necessitará apenas de empatar para carimbar o acesso aos oitavos-de-final da prova mais importante da UEFA.



Com 6 pontos, os colchoneros estão claramente em melhor posição para se apurarem, mas os austríacos já mostraram toda a sua valia, especialmente no jogo de há mês e meio em Madrid, onde venderam bem cara a derrota, perdendo por 3-2 num jogo eletrizante onde João Félix foi figura, ao bisar.



O português que será uma vez mais uma seta apontada à baliza contrária e referência de um Atlético que chega a este jogo moralizado pelo facto de ser líder destacado da Liga espanhola e não ter perdido nenhum dos últimos dez jogos. Os colchoneros têm ainda o registo de terem sofrido golos em apenas quatro dos últimos dez encontros.



Quanto ao RB Salzburgo, vem de uma derrota na Bundesliga austríaca e chega a este jogo numa sequência de sete jogos seguidos a sofrer - ainda assim, note-se que em seis deles também marcou. Um registo que acaba por justificar uma outra estatística, com cinco dos últimos sete encontros a terem pelo menos 3 golos no marcador.



No que a ausentes diz respeito, o RB Salzburgo não contará com Ousmane Diakite, Youba Diarra e Antoine Bernede, ao passo que os madrilenos têm como ausentes Renan Lodi, Yannick Carrasco, Sime Vrsaljko, Diego Costa, Manuel Sánchez e Geoffrey Kondogbia.

