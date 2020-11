RB Salzburgo-Bayern Munique: último contra primeiro no Grupo A da Champions

Moralizado por uma série de oito vitórias consecutivas, o Bayern Munique procura esta terça-feira fazer nova vítima, quando pelas 20 horas visitar a Red Bull Arena, a casa dos austríacos do RB Salzburgo.



Dono e senhor na Bundesliga e com percurso até ao momento perfeito nesta Champions, o Bayern Munique parte em busca de uma terceira vitória que deixará praticamente sentenciado o apuramento para os 'oitavos', já que em condições normais vencerá diante destes mesmos austríacos na Baviera e aí confirmará aquilo que todos esperam. Do seu lado, para lá dos oito jogos seguidos a ganhar, o Bayern tem também o facto de nessas mesmas partidades ter sido a primeira equipa a marcar e ter sempre chegado ao descanso na frente no marcador.



Quanto ao RB Salzburgo, tem 1 ponto até ao momento, mas a verdade é que vendeu bem cara a derrota diante do At. Madrid na jornada anterior. Valeu nessa altura aos colchoneros o génio de João Félix, com dois golos e uma exibição de encher o olho. Por outro lado, tal como no caso do Bayern, a verdade é que golos é algo que se vê com fartura nos jogos dos austríacos, que apenas por uma vez nos últimos nove encontros não viram um total de pelo menos 3 no marcador.



Do ponto de vista das ausências, note-se que há duas possíveis baixas muito importantes no Sazlburgo, já que os habituais titulares Maximilian Wöber e Patson Daka estão em dúvida. Fora de ação estarão com toda a certeza Antoine Bernede, Youba Diarra e Ousmane Diakite, tal como no lado do Bayern não estarão Alphonso Davies, Tanguy Nianzou e Niklas Süle.

