RB Salzburgo-Brondby: equipas em fases distintas

Duelo de equipas em momentos bem distintos por um lugar na fase de grupos da Champions, com o RB Salzburgo a receber esta terça-feira, pelas 20 horas, a visita dos dinamarqueses do Brondby, numa primeira mão de um playoff no qual quer aproveitar o embalo das últimas semanas.



É que os de Salzburgo levam sete jogos seguidos a vencer, quatro da Bundesliga, dois da Taça e um da pré-temporada. Quanto ao Brondby, tem sete encontros sem ganhar, com cinco empates e dois desaires - curiosamente nos encontros mais recentes. Nesses sete, refira-se, o Brondby sofreu sempre pelo menos um golo, ainda que apenas dois desses jogos tenha tido mais do que 3 golos no total.



Falando ainda em golos, refira-se que o RB Salzburgo foi a primeira equipa a marcar nos cinco jogos mais recentes, ao passo que no caso do Brondby o registo recente aponta para golos de ambas as equipas em seis dos últimos sete jogos que disputou.

CÓD 151 RB Salzburgo 1.15 Empate 5.6 Brondby 10