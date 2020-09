RB Salzburgo-Maccabi Tel Aviv: fase de grupos da Liga dos Campeões à vista

RB Salzburgo e Maccabi Tel Aviv defrontam-se, esta quarta-feira, em jogo a contar para o playoff da Liga dos Campeões, num encontro que irá decidir qual das duas equipas avança para a fase de grupos da prova milionária, sendo que a formação austríaca parte com uma ligeira vantagem.

No jogo da 1.ª mão, que disputou-se em Israel, o RB Salzburgo registou um triunfo por 2-1, resultado que deixa a equipa orientada pelo norte-americano Jesse Marsch mais confortável.

Se formos analisar os desempenhos recentes das duas equipas, este parâmetro poderá dar ainda mais alento à formação austríaca para este encontro, uma vez que soma cinco vitórias nos últimos cinco jogos - Bregens, Wolfsberger AC, Altach, Maccabi Tel Aviv e Ried foram as suas mais recentes 'vítimas'.

Já a formação israelita parte em menor vantagem, não só pelo resultado obtido na 1.ª mão - que ainda assim significa pouco pela diferença de apenas um golo - mas também pelos últimos resultados obtidos. Nos últimos cinco jogos disputados, o Maccabi Tel Aviv registou dois triunfos (Suduva e Dínamo Brest), um empate (Bnei Yehuda) e duas derrotas (Maccabi Petah Tikva e RB Salzburgo).

No que toca ao confronto direto entre as duas equipas, serve de exemplo apenas o encontro jogado na 1.ª mão desta eliminatória, o único que até agora conseguiu opor as duas formações.