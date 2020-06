RB Salzburgo-Rapid Viena: novo líder tenta recomeçar bem

Novo líder da Bundesliga austríaca depois da penalização aplicada ao LASK, o RB Salzburgo procura esta quarta-feira retomar da melhor forma os duelos no campeonato, quando pelas 19h30 receber a visita do Rapid Viena, naquele que será o primeiro encontro da fase de apuramento do campeão.



Vindo da conquista da Taça no fim de semana, o conjunto de Salzburgo entra em campo moralizado, até porque no confronto direto com os de Viena vai já em quatro vitórias seguidas, tendo também conseguido ser a primeira equipa a marcar em sete dos últimos oito duelos.



Quanto ao Rapid, é terceiro com menos 4 pontos do que o Salzburgo, entrando nesta partida também num bom momento, já que não perdeu nenhuma das suas últimas sete partidas, tendo sido a primeira equipa a marcar em quatro dos últimos cinco duelos.

CÓD 162 RB Salzburgo 1.43 Empate 3.78 Rapid Viena 4.19