RB Salzburgo-Sevilha: uma verdadeira final no Grupo G da Champions

CÓD 113 RB Salzburgo 2.85 Empate 3.2 Sevilha 2.25

Num Grupo G da Champions com tudo em aberto, RB Salzburgo e Sevilha jogam uma verdadeira final em solo austríaco, num duelo no qual os espanhóis sabem desde já que o único resultado que lhes interessa é o triunfo. Já no lado austríaco o empate pode chegar, mas apenas caso o Wolfsburgo não ganhe diante do Lille.Com 7 pontos, o RB Salzburgo tem 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, numa caminhada de Champions com 7 golos marcados e 6 sofridos. Neste jogo, os austríacos terão várias baixas, como Zlatko Junuzovic, Albert Vallci, Maximilian Wöber, Bernardo, Sekou Koita, Kamil Piatkowski e Noah Okafor. Os de Salzburgo chegam a este jogo vindos de uma vitória no campeonato, mas no registo global levam três partidas seguidas sem perder e sofreram golo em cinco dos últimos sete jogos que disputaram.Quanto ao Sevilha, ganhou no fim de semana na receção ao Villarreal e garantiu uma injeção de moral para esta Champions na qual tem 6 pontos, fruto de 1 vitória, 3 empates e 1 derrota, com 5 golos marcados e 4 sofridos. A turma andaluz, olhando a todos os jogos, foi a primeira a marcar em sete dos últimos oito encontros que disputou. Em termos individuais, Youssef En-Nesyri, Jesús Navas e Erik Lamela são baixas certas, ao passo que Marcos Acuña e Suso são dúvidas.Na primeira volta, em setembro, houve um empate a um golo em solo espanhol.