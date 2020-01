Reading-Bristol City: duelo entre equipas do meio da tabela classificativa

Reading e Bristol City defrontam-se, esta terça-feira, em jogo a contar para a 29.ª jornada do Championship (segundo escalão inglês de futebol), num encontro entre duas formações do meio da tabela classificativa.



Nos últimos cinco jogos disputados, o Reading registou duas vitórias (Preston e Fulham), dois empates (ambos diante do Nottingham) e uma derrota (Millwall), ao passo que o Bristol City somou três vitórias (Luont, Wigan e Barnsley) e duas derrotas (Charlton e Brentford).



À entrada para esta jornada, o Reading posiciona-se na 15.ª posição, com 37 pontos (10V, 7E e 11D), enquanto que o Bristol City é 9.º, com 44 (12V, 8E e 8D).



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para três triunfos do Bristol City contra um do Reading, pelo meio registou-se ainda um empate (1-1).

CÓD 179 Reading 2.08 Empate 3.1 Bristol City 3.01