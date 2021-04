Reading-Cardiff: abertura de jornada no Championship

Duelo da 42.ª jornada do Championship, com Reading e Cardiff a defrontarem-se numa partida de abertura de ronda no qual provavelmente ambas as equipas já entrarão com a sensação de que pouco podem fazer para melhorar a sua situação atual.



Os da casa, sétimos com 66 pontos, ainda podem apanhar o Barnsley no sexto lugar e chegar ao playoff, mas a desvantagem de cinco pontos, com cinco jogos pela frente, torna praticamente obrigatório ganhar todos os jogos até final. Esse será o objetivo neste encontro com o Cardiff, uma equipa que está logo uma posição abaixo, mas com 59 pontos e já sem qualquer chance teórica de chegar ao playoff.



Olhando a dados estatísticos, o Reading leva seis jogos seguidos a sofrer - marcou em cinco desses encontros, ao passo que o Cardiff não vence há três partidas e sofreu sempre golos nesses duelos.



Quanto ao confronto direto, o Reading não perdeu nenhum dos últimos dez jogos que disputou diante do Cardiff, sendo que nos cinco mais recentes conseguiu sempre marcar - mas sofreu também em quatro deles. Na primeira volta, em setembro, hovue triunfo fora de casa por 2-1. Irá haver vingança?