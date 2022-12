Reading-Swansea City: duelo que promete golos

• Foto: Reuters

× Funcionalidade exclusiva para assinantes Record Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Em jogo da 24.ª jornada do Championship, Reading e Swansea City encontram-se esta terça-feira no Madejski Stadium, numa partida entre duas formações que estão empatadas na tabela, com 32 pontos, na 15.ª e 14.ª posições, respetivamente



A atuar em casa, o Reading vai procurar reforçar o seu bom registo perante os seus adeptos, onde conseguiu 22 dos 32 pontos que conta no seu pecúlio. Já o Swansea City como visitante tem também um registo interessante, com 15 pontos, quase metade dos 32 que conta até ao momento.



Do ponto de vista individual, Sam Hutchinson e Liam Moore são baixas certas nos da casa, ao passo que Scott Dann e Thomas Holmes surgem em dúvida. Quanto ao Swansea, tem Liam Walsh e Michael Obafemi ausentes.



No que ao confronto direto diz respeito, os últimos cinco jogos tiveram 3 ou mais golos e em quatro deles o marcador teve golos de ambas as equipas. Na primeira volta, no País de Gales, o Swansea ganhou por 3-2.

Por Record