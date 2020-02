Reading-West Bromwich: caras conhecidas do futebol português travam duelo

O Reading, do português Lucas João (lesionado), e o West Bromwich, do benfiquista Filip Krovinovic e do sportinguista Matheus Pereira, defrontam-se, esta quarta-feira, em jogo a contar para a 32.ª jornada do Championship - segundo escalão inglês de futebol, num duelo que colocará frente a frente duas formações com percursos bastante distintos na prova.



À entrada para esta jornada, o Reading posiciona-se na 16.ª posição, com 39 pontos, fruto de dez triunfos, nove empates e 12 derrotas, enquanto que o West Bromwich lidera a tabela classificativa, com 59 pontos, após 16 vitórias, onze empates e quatro derrotas até ao momento.



Nos últimos cinco jogos disputados, o Readinh registou uma vitória (Cardiff), três empates (dois com o Cardiff e um com o Hull City) e uma derrota (Bristol City), enquanto que o West Bromwich somou três triunfos (West Ham, Luton e Millwall) e duas derrotas (Stoke e Cardiff).



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para dois triunfos do Reading contra apenas um do West Bromwich, tendo-se registado ainda dois empates entre ambos.

CÓD 119 Reading 3.34 Empate 3.09 West Bromwich 1.95