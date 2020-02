Reading-Wigan: duelo de metade inferior do Championship

Encontros de duas equipas colocadas na metade inferior da tabela do Championship, com o Reading a receber a visita do Wigan, numa partida da 35.ª jornada do segundo escalão do futebol inglês que colocará frente a frente o 16.º e o 22.º, respetivamente.



Separados por seis posições e 8 pontos, Reading e Wigan chegam a este duelo em momentos ligeiramente distintos similares e, curiosamente em tendência inversa à tabela. É que o Wigan, apesar de mais bem colocado, perdeu dois dos últimos cinco jogos e nessa sequência conseguiu somente 5 pontos, ao contrário do Wigan, que 'aflito' na tabela perdeu apenas um encontro e conseguiu somar 8 pontos na última mão cheia de encontros.



Privado do português Lucas João, tal como de Matt Miazga, Lucas Boyé, Chris Gunter e Tom McIntyre, o Reading procura neste encontro travar uma série inesperada de quatro jogos seguidos sem ganhar em casa, ao passo que o Wigan, em sentido inverso, vai em duas partidas seguidas sem perder fora, uma sequência que já representa um máximo na temporada.



Ainda assim, de notar que este registo recente do Wigan é mesmo uma raridade, já que a formação forasteira venceu apenas três dos últimos 38 duelos que disputou longe do seu reduto e, por outro lado, não conseguiu ganhar nenhum dos últimos cinco duelos ante este Reading. Como será desta vez?

CÓD 179 Reading 2.01 Empate 3.04 Wigan 3.23