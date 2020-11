Real Bétis-Bilbau Basket: quebrar a tendência

Colocadas na zona inferior da tabela da Liga ACB, no 16.º e o 18.º lugares respetivamente, Real Bétis e Bilbau Basket encontram-se esta quinta-feira no Palacio Municipal de Deportes San Pablo, numa partida da 11.ª jornada na qual ambas as equipas procurarão inverter o arranque menos positivo, com apenas duas vitórias no caso dos andaluzes e uma nos bascos.



Olhando a estatísticas individualizadas, o Betis tem uma média de 73 pontos marcados nos últimos dez jogos, sendo que a pontuação total média dessas partidas ascende aos 153. Quanto ao Bilbao Basket, uma equipa que leva sete derrotas seguidas, sem uma média de 77 pontos marcados na última dezena de partidas, com média global de 160.



Em relação ao confronto direto, na época passada houve uma vitória para cada lado, sempre por parte da equipa da casa. Olhando mais para trás, analisando os últimos dez duelos, a média de pontos por jogo é de 160, com 77 para o Betis e 84 em média para os de Bilbao. Qual das estatísticas irá falar mais alto?

CÓD 474 Real Bétis Sev. 1.56 Empate 10.87 Bilbau Basket 2.47