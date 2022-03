Real Betis-Eint. Frankfurt: Paciência falha duelo com William

CÓD 159 Real Bétis 1.82 Empate 3.55 Eint. Frankfurt 3.86

Encontro da 1.ª mão dos oitavos-de-final da Liga Europa, com Real Betis e Eint. Frankfurt a encontrarem-se esta quarta-feira em solo espanhol, numa partida na qual estarão em confronto duas equipas a viver momentos de altos e baixos no plano interno.O Betis, que vem sendo a sensação, não venceu nenhum dos últimos dois jogos do campeonato, incluindo o mais recente, diante do At. Madrid. A formação andaluza, refira-se, leva três jogos seguidos a sofrer, sendo que em sete dos últimos oito marcou... e também sofreu. Quanto a ausências, Álex Moreno, Martín Montoya e Juan Miranda são baixas certas, ao passo que Andrés Guardado, Víctor Camarasa e Rodri estão em dúvida. Já William Carvalho está disponível.Quanto ao Eintracht, a formação alemão vai em cinco jogos seguidos a sofrer golo, sendo que em seis dos últimos oito o marcador teve menos do que 3 golos. Nos últimos cinco, refira-se, os de Frankfurt venceram dois e perderam três. Em termos individuais, Ragnar Ache, Diant Ramaj e Gonçalo Paciência são baixas certas.