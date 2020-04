Real Estelí-Diriangen FC: jogo de topo na Nicarágua

Depois de uma 16.ª jornada marcada pelo insólito desfecho do Juventus-Real Madriz, arranca na madrugada de quinta-feira a disputa da penúltima jornada do campeonato da Nicarágua, com um duelo decisivo na luta pelo segundo lugar do Torneio Clausura, o último de acesso direto ao playoff.



Empatados em pontos, Real Estelí e Diriangen FC jogam todas as cartas nesta partida, sabendo desde já que uma vitória os colocará diretamente na ronda seguinte. Neste sentido, a verdade é que o Real Estelí entra em campo algo mais confortável, já que um empate o deixará com boas chances de apuramento, visto ter uma diferença de golos superior em relação ao seu oponente (+17 contra +9).



E se os golos dão vantagem, também o registo da temporada é favorável aos da casa, visto que em dez jogos caseiros disputados este ano o Real Estelí venceu sete, empatou dois e perdeu um, sendo que vai já em oito seguidos sem ser derrotado - numa série na qual acumula seis jogos consecutivos sem sofrer golos.



Quanto ao Diriangén, a atuar fora de portas até vinha num bom momento, mas 'espalhou-se' ao comprido nas últimas semanas, com três jogos seguidos sem vencer (duas derrotas e uma derrota).



Por fim, de referir que estas equipas já se enfrentaram no mês de março, tendo na altura o Diriangén vencido por 2-0.