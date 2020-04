Real Esteli-Juventus FC: turma da casa procura cimentar posição

Terceiro colocado na tabela da Liga da Nicarágua, o Real Esteli procura esta quinta-feira manter-se na corrida por uma vaga de acesso direto do playoff do Torneio Clausura, quando pelas duas da madrugada defrontar a Juventus FC, numa partida da 15.ª e antepenúltima ronda da prova.



Com 27 pontos, o conjunto da casa entra em campo em melhor momento na tabela, mas curiosamente vindo de duas partidas sem vencer consecutivas, ao passo que os forasteiros, em sentido inverso, até ganharam o duelo mais recente, por 3-0.



Por fim, de notar que o confronto direto entre estes conjuntos tem sido algo equilibrado, com 3 vitórias do Real Esteli, duas da Juventus e dois empates. Como será desta vez?

CÓD 105 Real Esteli 1.39 Empate 3.53 Juventus FC 4.91