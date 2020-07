Real Madrid-Alavés: merengues tentam responder ao triunfo do Barcelona

O Real Madrid recebe, esta sexta-feira, o Alavés, em jogo a contar para 35.ª jornada da Liga espanhola de futebol, num encontro em que os merengues quererão dar a melhor resposta possível ao triunfo do Barcelona, que permitiu à formação catalã colocar-se ao líder da prova.

À entrada para esta ronda, o Real Madrid posiciona-se na liderança da prova, com 77 pontos, fruto de 23 vitórias, oito empates e três derrotas, enquanto que o Alavés é 17.º colocado, com 35 pontos (mais cinco do que a primeira equipa nos lugares de despromoção), após somar nove triunfos, oito empates e 17 derrotas.

Nos últimos cinco jogos disputados, o Real Madrid registou cinco vitórias (Real Sociedad, Maiorca, Espanyol, Getafe e Athletic Bilbao), ao passo que o Alavés somou cinco derrotas (Celta Vigo, Osasuna, Atlético Madrid, Granada e Valladolid).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade dos merengues, com quatro triunfos nos últimos cinco duelos entre as duas formações, com o Alavés a vencer em apenas uma ocasião.