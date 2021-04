Real Madrid-Anadolu Efes: merengues em desvantagem na eliminatória

Real Madrid e Anadolu Efes defrontam-se, esta terça-feira, em jogo a contar para o terceiro jogo dos quartos-de-final da Euroliga de basquetebol, uma eliminatória que os merengues estão em desvantagem após duas derrotas nos dois primeiros duelos entre as duas equipas.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas formações se encontram atualmente inseridas, de notar que o Real Madrid registou três vitórias (Tenerife, Joventut Badalona e Fuenlabrada) e duas derrotas (ambas diante do Anadolu Efes), enquanto que o Anadolu Efes somou quatro triunfos (Bursaspor, Tofas e Real Madrid - por duas vezes) e um desaire (Olimpia Milano).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Anadolu Efes, equipa que venceu quatro dos últimos cinco duelos disputados entre as duas formações, com o Real Madrid a levar a melhor em apenas uma ocasião.