Real Madrid-At. Madrid: colchoneros em crise e sem João Félix

Cerca de três semanas depois do confronto na Supertaça que resultou numa vitória do Real Madrid, os dois rivais da capital espanhola encontram-se este sábado no Santiago Bernabéu, num duelo da 22.ª jornada de La Liga que colocará frente a frente o primeiro e o quinto colocados, respetivamente.



Com menos 10 pontos do que o seu oponente, o Atlético chega a este encontro numa das piores fases da temporada - sem qualquer vitória nos últimos quatro encontros - e, para piorar as coisas, não poderá contar com João Félix, ausente devido a lesão. Para lá do português, há a notar ainda os casos clínicos de Diego Costa e Santiago Arias, isto para lá das dúvidas quanto a Kieran Trippier, Koke, Thomas Lemar e José Giménez.



Quanto ao Real Madrid, mesmo que esteja a assinar uma temporada longe de convencer, chega a este encontro vindo de vinte encontros seguidos sem perder, numa sequência incrível que dura já desde 19 de outubro. De lá para cá, os merengues conseguiram 14 vitórias e 6 empates.



Este será o terceiro encontro esta temporada entre estas duas equipas, havendo por agora a tal vantagem de um triunfo dos blancos na Supertaça, ainda que essa vitória tenha sido conseguida nos penáltis.

CÓD 113 Real Madrid 1.79 Empate 3.33 Atl. Madrid 4.37