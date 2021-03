Real Madrid-Atalanta: espanhóis defendem vantagem

Vindo de uma série de oito jogos seguidos sem perder e com uma vitória por 1-0 trazida de Itália da primeira mão, o Real Madrid recebe esta terça-feira a visita da Atalanta, numa partida na qual os italianos vão tentar a dura missão de dar a volta à eliminatória dos 'oitavos' da Liga dos Campeões.



Apesar dessa boa sequência de resultados e da vitória em Itália, a verdade é que os merengues não estão propriamente a ser muito entusiasmantes na forma como jogam, algo que dará ânimo à formação transalpina. Agora com apenas três ausências por lesão - Eden Hazard, Mariano e Daniel Carvajal -, o Real Madrid não poderá também contar com o suspenso Casemiro.



Quanto aos italianos, desde o jogo com o Real Madrid venceram três jogos e perderam um (diante do Inter). Em sete dos últimos nove jogos foram a primeira formação a marcar, o que mostra a capacidade superior para entrar alerta nos jogos. No que a ausências diz respeito, a Atalanta não poderá contar com os lesionados Hans Hateboer e Bosko Sutalo, para lá do suspenso Remo Freuler.

CÓD 102 Real Madrid 2.04 Empate 3.56 Atalanta 3.17