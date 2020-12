Real Madrid-Atlético Madrid: duelo madridista com João Félix em ação

Perspetiva-se um grande jogo este fim de semana no campeonato espanhol. O Real Madrid recebe, no Alfredo Di Stéfano, o Atlético Madrid de João Félix, em jogo a contar para a 13.ª jornada da prova, num encontro que colocará frente a frente o atual líder e o 4.º classificado.

À entrada para esta ronda, os merengues somam seis vitórias, dois empates e três derrotas, resultados que permitem à equipa orientada por Zinédine Zidane somar 20 pontos, menos 6 do que a formação liderada por Diego Simeone, que ainda não perdeu esta temporada no campeonato (8V e 2E).

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Real Madrid registou três vitórias (Inter, Sevilha e Borussia Mönchengladbach) e duas derrotas (Alavés e Shakhtar Donetsk), ao passo que o Atlético Madrid somou três triunfos (Valencia, Valladolid e Salzburgo) e dois empates (Lokomotiv de Moscovo e Bayern Munique).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira vantagem do Real Madrid, equipa que venceu dois dos últimos cinco duelos disputados entre as duas formações, com o Atlético Madrid a arrecadar apenas um triunfo.