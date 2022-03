Real Madrid-Barcelona: dia de Clássico em Espanha

CÓD 117 Real Madrid 2.08 Empate 3.49 Barcelona 3.1

Vindos de apuramentos para os quartos-de-final na Champions e na Liga Europa, respetivamente, Real Madrid e Barcelona encontram-se este domingo no Santiago Bernabéu, num duelo que colocará frente a frente as duas equipas em melhor forma neste momento na La Liga.O Real Madrid, líder com 10 pontos de avanço sobre o Sevilha, avançou na semana passada na Champions ao afastar o Paris SG, naquele que foi um dos cinco encontros que leva seguidos a ganhar. Em termos de Liga espanhola, o Real Madrid não perdeu nenhum dos últimos 24 jogos caseiros que disputou, sendo que em cinco dos últimos seis (contando também duelos fora de casa) não sofreu golos.Quanto ao Barcelona, a meio da semana bateu o Galatasaray por 2-1 e ampliou nesse duelo para 11 o número de jogos sem perder. A formação catalã tem 51 pontos na tabela da La Liga, no 3.º posto, menos 15 do que o líder, ainda que tenha uma partida em atraso. Em relação a sequências, os últimos seis jogos do Barcelona tiveram sempre pelo menos 3 golos, sendo que pelo menos dois foram da autoria dos catalães. Em seis dos últimos sete conseguiram vencer,Em relação ao confronto direto, o Real vai em seis jogos seguidos sem perder e cinco a ganhar. Nesses cinco encontros o Real Madrid marcou sempre pelo menos 2 golos, sendo que em quatro deles o resultado final contou com pelo menos 3 no total. Na primeira volta, em Camp Nou, houve uma vitória merengue por 2-1. Mais recentemente, na Supertaça, os blancos também ganharam, no caso por 3-2.