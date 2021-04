Real Madrid-Barcelona: 'El Clásico' que pode definir quem fica de fora da luta pelo título

Real Madrid-Barcelona. É simplesmente aquele jogo de futebol que é capaz de fazer parar Espanha (e não só) por um dia. Merengues e culés defrontam-se, este sábado, em jogo a contar para a 30.ª jornada da Liga espanhola de futebol, num encontro que disputar-se-á no Estádio Alfredo di Stéfano.

À entrada para esta ronda, o Real Madrid posiciona-se no 3.º lugar, com 63 pontos, fruto de 19 vitórias, seis empates e quatro derrotas, enquanto que o Barcelona encontra-se no 2.º posto, com 65 pontos, após somar 20 triunfos, cinco empates e quatro desaires até ao momento no campeonato.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Real Madrid registou cinco vitórias consecutivas (Elche, Atalanta, Celta Vigo, Eibar e Liverpool), ao passo que o Barcelona somou quatro triunfos (Osasuna, Huesca, Real Sociedad e Valladolid) e um empate (Paris Saint-Germain).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o equilíbrio registado entre as duas equipas, com ambas a somarem duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre si.