Real Madrid-Barcelona: merengues a uma vitória de festejar o título espanhol

Real Madrid e Barcelona defrontam-se, este domingo, a partir das 17 horas (horário de Portugal Continental), em confronto a contar para o jogo 4 da final do playoff do campeonato espanhol de basquetebol (ACB), num encontro em que um triunfo dos merengues colocará um ponto final no título de campeão.

Depois de um claro triunfo no jogo 1 (88-75), os merengues voltaram a demonstrar a sua força coletiva no jogo 3, novamente com um triunfo tranquilo (81-66), depois do desaire no segundo duelo da final do campeonato (69-71).

Para além da eliminatória, os merengues também possuem o confronto direto recente em seu favor, uma vez que venceram três dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre os dois emblemas, com o Barcelona a levar a melhor nos outros dois embates realizados durante esse mesmo período de tempo.