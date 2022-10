Real Madrid-Barcelona: Superclássico anima jornada em Espanha

CÓD 154 Real Madrid 2,25 Empate 3,5 Barcelona 2,9

Dia de Superclássico em Espanha, com o Real Madrid a receber a visita do Barcelona, numa partida que colocará frente a frente duas equipas empatadas no topo da tabela da Liga espanhola, ambas com 22 pontos, fruto de 7 vitórias e 1 empate. Em vantagem está o Barcelona, por ter 20 golos marcados e apenas 1 sofrido, ao passo que os merengues marcaram menos um e sofreram mais seis.Sem Dani Ceballos e Thibaut Courtois, mas também com Antonio Rüdiger em dúvida, o Real Madrid coloca em jogo uma grande série de jogos sem perder, que conta já 15 partidas - isto também contando duelos de preparação. Em quatro dos últimos cinco jogos dos merengues ambas as equipas marcaram e em cinco dos últimos seis foram os blancos os primeiros a marcar.Quanto ao Barcelona, apesar do bom registo na Liga, em termos globais não está a ser tão perfeito assim, já que na Champions não venceu nenhum dos últimos três jogos, contando nessa prova com duas derrotas e um empate no jogo mais recente. Neste jogo sem Jules Koundé, Memphis Depay, Héctor Bellerín, Ronald Araújo e Andreas Christensen, o Barcelona procura manter-se, pelo menos, como equipa que marca primeiro nos seus jogos - foi assim em oito dos últimos dez.Quanto ao confronto direto, nota para o registo de golos, já que em cinco dos últimos seis houve três ou mais golos. Por outro lado, o Barcelona leva seis partidas a marcar aos rivais, ainda que nesse período até haja vantagem do Real Madrid: quatro vitórias contra duas.