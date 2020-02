Real Madrid-Barcelona: superclássico na capital

Domingo de jogo grande em Espanha, com Real Madrid e Barcelona a encontrarem-se no Santiago Bernabéu, num encontro com cariz decisivo que colocará frente a frente os dois primeiros colocados da Liga espanhola. Separados por apenas 2 pontos, mas vindos de resultados menos bons a meio da semana, merengues e catalães sabem que este encontro da 26.ª ronda pode ser decisivo na luta pelo título, por isso é bem provável que deixem tudo em campo.



No que aos resultados prévios diz respeito, o Real Madrid é a equipa que entra em campo em situação menos boa, já que não venceu nenhum dos últimos três jogos, com especial destaque para a derrota caseira diante do Manchester City, na quarta-feira. Um resultado inesperado, pelo menos por ser em Madrid, que criou uma mini crise na casa blanca, que agora terá neste clássico um teste de fogo. Um duelo no qual, refira-se, Zidane não poderá contar com os lesionados Marco Asensio e Eden Hazard, tal como o suspenso Rodrygo.



Do lado oposto, é certo que o Barcelona lidera e conseguiu até empatar em Nápoles e não perde há quatro partidas, mas a verdade é que a profundidade do plantel tem dado que falar, especialmente porque as baixas são várias e as alternativas... curtas. Neste sentido, Ousmane Dembélé, Luis Suárez, Sergi Roberto e Arda Turan são ausências certas, havendo ainda dúvidas quanto à utilização de Gerard Piqué e Jordi Alba.



Passando às estatísticas, de notar que o Real Madrid não perdeu nenhum dos 12 encontros da Liga que disputou esta temporada em casa, uma série invicta que será agora testada ante uma formação que venceu os seus últimos quatro jogos do campeonato e perante a qual perdeu seis dos últimos sete duelos. Um registo claramente favorável aos catalães, que nas três mais recentes visitas ao Santiago Bernabéu conseguiu até não sofrer golos.



Na primeira volta, refira-se, houve um nulo em Camp Nou, numa partida na qual os merengues até estiveram melhor.

CÓD 139 Real Madrid 2.11 Empate 3.51 Barcelona 3.04