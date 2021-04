Real Madrid-Betis: merengues com visita perigosa

No primeiro jogo depois da 'dissolução' da Superliga Europeia, o Real Madrid recebe este sábado no Estadio Alfredo di Stefano a visita do Betis, numa partida da 33.ª jornada da Liga espanhola na qual terá pela frente um conjunto andaluz que tem sido uma das sensações da temporada. Tanto pela posição na tabela (5.º, com 49 pontos), mas também pelos resultados recentes, onde se destaca, por exemplo, um empate perante o Atlético.



Sem Víctor Camarasa, Dani Martin e Nabil Fekir, a equipa de William Carvalho entra em campo vinda de quatro empates consecutivos, algo que tentará travar neste embate perante os merengues, uma equipa que na Liga espanhola leva já onze jogos seguidos sem perder - são 16 jogos se juntarmos todas as provas.



Por outro lado, o Real Madrid foi a primeira equipa a marcar e aquela que chegou ao descanso na frente em seis dos últimos oito jogos que disputou. Note-se que os merengues não contarão com Lucas Vázquez e Federico Valverde, ao passo que Eden Hazard, Luka Modric, Ferland Mendy, Toni Kroos e Sergio Ramos estão em dúvida.



Na primeira volta, em Sevilha, o Real Madrid venceu por 3-2, num dos quatro dos últimos seis jogos que teve pelo menos 3 golos no marcador final.

CÓD 122 Real Madrid 1.45 Empate 4.2 Bétis Sevilha 5.4