Real Madrid-Borussia M'gladbach: merengues entre a espada e a parede

Dia de jogo extremamente importante na história do Real Madrid, com um embate caseiro diante do Borussia M'gladbach no qual os merengues entram em campo totalmente pressionados a vencer, sob pena de caírem pela primeira vez na Liga Europa ou, pior ainda, de ficarem mesmo fora das rondas a eliminar das provas europeias.



O cenário não poderia ser mais complicado. Com 7 pontos, os espanhóis entram em campo com terceiro e sabem que se não triunfarem ficam fora da Champions. Uma pressão adicional para uma equipa que tem jogado claramente sob brasas e que nos últimos dez duelos venceu apenas quatro, tendo pelo meio perdido três, incluíndo a derrota da semana passada diante do Shakhtar Donetsk.



Quanto aos alemães, ao contrário do que mostram nesta Champions, onde lideram com 8 pontos, na Bundesliga têm assinado um percurso de altos e baixos, que por agora lhes vale o sétimo posto, fora da zona europeia, mas apenas a 3 pontos do quarto lugar. Mas como o que está em jogo aqui é mesmo a Champions, aí o Borussia é claramente a equipa a ter em conta, especialmente pela incrivelmente capacidade ofensiva, que já rendeu 16 golos em apenas cinco jogos, 10 deles nos últimos três jogos.



Olhando a estatísticas, há alguns dados que se cruzam, nomeadamente no facto de tanto espanhóis como alemães terem tendência para ser a primeira equipa marcar. O Real Madrid conseguiu-o em seis dos últimos oito jogos, os alemães em nove os últimos dez. Por outro lado, falando em golos, apenas um dos últimos cinco do Real Madrid teve mais do que 3 golos, ao passo que no caso do Borussia a estatística é claramente inversa: seis dos últimos sete contaram com pelo menos 3 golos.



A fechar, um olhar aos jogadores indisponíveis, com o Real Madrid a ter três baixas (Eden Hazard, Federico Valverde e Luka Jovic) e ainda três dúvidas (Sergio Ramos, Daniel Carvajal e Álvaro Odriozola). Já nos alemães há dois jogadores que serão ausência certa (Jonas Hofmann e Ramy Bensebaini) e também duas incertezas.

CÓD 104 Real Madrid 1.67 Empate 3.71 Bor. M'gladbach 4.14