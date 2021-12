Real Madrid-CSKA Moscovo: merengues com visitante perigoso

CÓD 308 Real Madrid 3.25 Empate 15.5 CSKA Moscovo 1.35

Duelo da sempre emocionante Euroliga, com um encontro entre o segundo colocado Real Madrid e o sétimo CSKA Moscovo, nesta que é já a 17.ª jornada da competição.Com 13 vitórias e 3 derrotas, o Real Madrid está bem encaminhado para ocupar uma das posições cimeiras de olho no playoff, ao passo que os russos, com 10 vitórias e 6 derrotas, têm uma curta vantagem para gerir em relação ao nono, mas também estão na luta para eventualmente até entrar no playoff nos quatro primeiros (tem apenas menos uma vitória do que o Olympicos.VIndo de quatro vitórias seguidas, duas para o campeonato e duas para esta Euroliga, o Real Madrid chega a este jogo moralizado e espera manter a boa dinâmica, confiando para tal na eficácia de Guerschon Yabusele (média de 12,4 pontos por jogo nesta prova), no poder físico de Walter Tavares (7,1 ressaltos de média) e nos passes certeiros de Thomas Heurtel (4,9 assistências em média). Em termos pontuais, nos últimos dez jogos o Real Madrid conseguiu em média 80 pontos e sofreu 68.Quanto aos russos, ganharam os dois jogos mais recentes, um deles para esta Euroliga, sendo que em termos individuais os destaques vão para Will Clyburn (14,9 pontos), Nikola Milutinov (5,5 ressaltos) e Alexey Shved (4,1 assistências. Já no aspeto coletivo, o CSKA conseguiu 82 pontos em média nos últimos dez jogos e encaixou 77.Em termos de confronto direto, o CSKA vem de três vitórias seguidas diante do Real Madrid, ainda que em apenas um dos últimos oito encontros tenha chegado ao descanso na frente. Em termos pontuais, a média é de 167 nos últimos dez encontros, 83 apontados pelo Real e 84 pelo CSKA. Como será desta?