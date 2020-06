Real Madrid-Eibar: merengues voltam à ação numa nova casa

Em campo já depois de saber o resultado do Barcelona, o Real Madrid recebe este domingo a visita do Eibar, num encontro da 28.ª jornada da Liga espanhola na qual estarão frente a frente o segundo e o 16.º colocados, respetivamente.



Tendo o Estadio Alfredo di Stefano como palco, o encontro deste domingo oporá duas formações que atravessaram uma fase de pausa competitiva prolongada devido à Covid-19, sendo que curiosamente antes dessa paragem ambas as equipas vinham de derrotas.



No que a séries estatísticas diz respeito, de notar que em cinco dos últimos sete jogos do Real Madrid se registaram pelo menos três golos, ambas as equipas marcaram e os merengues foram o primeiro a fazê-lo. Quanto ao Eibar, uma equipa que está 2 pontos acima da zona de descida, teve pelo menos três golos nos seus últimos cinco encontros, tendo sido sempre a primeira equipa a sofrer.



E por falar em golos, de notar que os últimos seis jogos entre estes dois conjuntos tiveram todos pelo menos três, quase sempre com ampla vantagem do Real Madrid, que nessa meia dúzia de encontros venceu cinco e perdeu apenas uma.

CÓD 108 Real Madrid 1.22 Empate 5.74 Eibar 10.48