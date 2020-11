Real Madrid-Inter Milão: em busca da primeira vitória

Duelo de emblemas históricos na noite de jogos da Liga dos Campeões, com o Real Madrid a receber a visita do Inter Milão, num embate do Grupo B que colocará frente a frente duas equipas que em duas jornadas ainda não conseguiram triunfar.



Nesse sentido, a formação em pior situação é mesmo a espanhola, que em dois jogos conseguiu apenas um empate, isto numa campanha na qual tem desiludido especialmente pela falta de acerto defensivo, já que em dois encontros sofreu cinco golos - três diante do Shakhtar Donetsk e dois ante o Borussia Monchengladbach.



Novamente no Estádio Alfredo di Stefano, os merengues procuram o tal primeiro triunfo, isto num duelo no qual não contarão com Martin Ødegaard, Daniel Carvajal, Álvaro Odriozola, Mariano, Nacho e Eder Militão e onde tentarão colocar um ponto final na tal falta de acerto defensivo, já que vale cinco jogos consecutivos a sofrer golos. Nesses cinco encontros, refira-se, em apenas um deles não houve pelo menos 3 golos no marcador e tentos de ambas as equipas.



Quanto ao Inter Milão, apesar de não ter qualquer vitória nesta Champions, leva quatro jogos consecutivos sem perder, ainda que apenas um deles tenha resultado em vitória. Por outro lado, tal como no caso do Real Madrid, os milaneses têm estado relativamente permeáveis do ponto de vista defensivo, já que sofreram golos em seis dos últimos oito encontros. Em relação a ausências nos italianos, note-se que a situação é bem mais complexa, pelo menos na importância dos jogadores, já que as baixas são as de Matías Vecino, Stefano Sensi, Alexis Sánchez e Romelu Lukaku.



Por fim, refira-se que este será o primeiro jogo entre estas duas equipas de cariz oficial, isto depois de dois particulares na International Champions Cup, em 2014 e 2015. No primeiro ano houve vitória milanesa nos penáltis e no segundo triunfo seguro dos espanhóis por 3-0. Como será à terceira?

CÓD 104 Real Madrid 1.88 Empate 3.94 Inter de Milão 3.72