Real Madrid-Inter: pelo 1.º lugar no Grupo D da Champions

CÓD 107 Real Madrid 2.1 Empate 3.25 Inter de Milão 3

O Santiago Bernabéu recebe esta terça-feira uma verdadeira final pelo primeiro lugar do Grupo D da Liga dos Campeões, com o líder Real Madrid a receber a visita do segundo colocado Inter Milão, numa partida que colocará frente a frente duas formações que já estão apuradas para a ronda seguinte. Por isso, será apenas para jogar pelo primeiro lugar, e um eventual melhor sorteio, que estas duas equipas entrarão em casa - isto para lá da 'honra'...Sem Dani Ceballos, Gareth Bale e Karim Benzema, o Real Madrid entra em campo na sequência de oito vitórias consecutivas, sendo que em sete desses jogos foi o primeiro conjunto a marcar e em seis houve pelo menos três golos marcados no total. No duelo mais recente os merengues ganharam por 2-0 em casa da Real Sociedad, num jogo no qual perderam Karim Benzema por lesão, mas onde 'saiu' um novo goleador: Luka Jovic.Do lado oposto, o Inter leva cinco vitórias seguidas e não sofreu golos nas últimas quatro. Nos últimos dez jogos foi a primeira equipa a marcar golo, sendo que para este jogo terá algumas baixas de peso: Matteo Darmian, Stefan de Vrij, Joaquín Correa, Aleksandar Kolarov, Andrea Ranocchia e o ausente de longa data Christian Eriksen. De notar que ambas as equipas levam os mesmos onze jogos seguidos sem perder.Quanto ao confronto direto, o Real Madrid venceu nos últimos quatro jogos diante dos italianos, sendo que nos últimos cinco marcou sempre - e foi sempre a primeira equipa a fazê-lo. Em quatro desses jogos ao intervalo já vencia. Na primeira volta, em Milão, o Real ganhou por 1-0, com o golo a ser marcado apenas aos 89', por Rodrygo.