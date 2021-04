Real Madrid-Liverpool: Diogo Jota em ação na Liga dos Campeões

Real Madrid e Liverpool defrontam-se, esta terça-feira, em jogo a contar para a primeira mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões, num encontro que será disputado no Estádio Alfredo Di Stéfano e que colocará frente a frente duas formações que atravessam um bom momento na temporada.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Real Madrid registou quatro vitórias (Elche, Atalanta, Celta de Vigo e Eibar) e um empate (Atlético Madrid), enquanto que o Liverpool, de Diogo Jota, somou três triunfos (RB Leipzig, Wolverhampton e Arsenal) e duas derrotas (Chelsea e Fulham).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o ligeiro favoritismo do Real Madrid, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos disputados entre as duas formações, com o Liverpool a levar a melhor nos dois restantes embates.