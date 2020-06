Real Madrid-Maiorca: motivação em alta nos da casa

Moralizado pelos resultados da ronda anterior, que permitiram passar a depender apenas de si para ser campeão, o Real Madrid recebe esta quarta-feira no Estadio Alfredo di Stefano a visita do Maiorca, numa partida da 31.ª jornada da Liga espanhola na qual se enfrentarão o primeiro e o 18.º colocados da prova, respetivamente.



Em situações bem distintas, merengues e insulares estão separados por 39 pontos e também por um 'mundo' no que às fases recentes diz respeito. Os blancos ganharam os três jogos disputados no pós-retoma, com oito golos marcados e apenas dois sofridos, ao passo que os maiorquinos têm duas derrotas e um empate, sendo que em temos de golos marcaram apenas um e sofreram cinco.



Ainda assim, de apontar que o Maiorca surpreendeu na primeira volta ao vencer por 1-0 diante deste mesmo Real Madrid, naquele que foi o seu primeiro triunfo ante os blancos em nove duelos. Haverá vingança?

CÓD 106 Real Madrid 1.15 Empate 6.91 Maiorca 14.18