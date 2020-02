Real Madrid-Manchester City: duelo de gigantes na Champions

Duelo de gigantes em Madrid, com o Real a receber esta quarta-feira a visita do Manchester City, numa partida referente à primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões. Curiosamente estarão frente a frente os segundos classificados dos respetivos campeonatos nacionais, ainda que as situações de ambos os conjuntos sejam bem distintas.



De um lado estarão uns espanhóis vindos de dois jogos seguidos sem vencer no campeonato (um empate e uma derrota), uma sequência que provocou mesmo a perda da liderança da Liga para o Barcelona. Ainda assim, a margem é de apenas 2 pontos, ao contrário da dos ingleses, que estão a uns inalcançáveis 22 pontos para o líder Liverpool, apesar de curiosamente estarem num momento inverso, já que venceram os últimos dois jogos que disputaram.



Desfalcados de Eden Hazard (isto para lá do ausente de longa data Marco Asensio), os merengues chegaram a esta ronda da Champions depois de terem sido segundos no seu grupo, apenas atrás do Paris SG, ao passo que os citizens foram primeiros no seu agrupamento, isto depois de uma primeira fase sem qualquer desaire e com golos marcados em todas as partidas disputadas (a média foi de dois marcados por partida).



No que a confrontos diretos diz respeito, estas duas equipas não se enfrentam desde 2014/15 num duelo oficial, isto numa época na qual os espanhóis afastaram os citizens nas meias-finais, na altura com um triunfo global de 1-0 mercê da vitória lograda em Madrid. Irá o cenário repetir-se?



