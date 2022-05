Real Madrid-Manchester City: duelo de titãs pela final da Champions

CÓD 102 Real Madrid 3.06 Empate 3.7 Manchester City 2.03

Depois do festival de futebol do Etihad, Real Madrid e Manchester City voltam a encontrar-se esta quarta-feira, numa segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões que promete... e muito!Vindo da festa do título de campeão espanhol, o Real Madrid tem a sempre complexa missão de anular uma desvantagem de um golo perante o milionário City, mas a verdade é que se há equipa capaz de o fazer (já o mostrou no passado) é mesmo o Real Madrid. A turma merengue, que não contará com Eden Hazard e tem David Alaba em dúvida, tem no regresso de Casemiro a principal novidade para este encontro.Quanto ao City, vem de quatro vitórias seguidas, incluindo o tal triunfo sobre os madrilenos há uma semana. Nesta Champions, refira-se, os citizens não perderam nenhum dos últimos cinco encontros que disputaram. Por outro lado, os últimos cinco jogos do Man. City em todas as provas, tal como os do Real Madrid, contaram com pelos menos 3 golos no total.Em relação ao confronto direto, aí o Man. City tem ampla vantagem. Venceu os últimos quatro jogos diante dos espanhóis, sendo que nesses mesmos quatro encontros o marcador teve sempre pelo menos 3 golos - com pelo menos 2 a serem da autoria dos ingleses.