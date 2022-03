Real Madrid-Olimpia Milano: duelo de equipas de topo na Euroliga

CÓD 313 Real Madrid 1.44 Empate 14.5 Olimpia Milano 2.9

Duelo de equipas de topo na Euroliga, com um embate entre o segundo colocado Real Madrid e o terceiro Olimpia Milano. Será uma chance de ouro para os espanhóis voltarem a vencer, depois de três derrotas seguidas, mas também para os italianos, que em caso de vitória ficarão colados aos merengues na luta pelo segundo lugar atrás do Barcelona.Com Walter Tavares como grande figura - melhor pontuador (12,5) e ressaltador (7,6) -, o Real Madrid chega a este jogo com um registo global de 20 vitórias e 6 derrotas. Já os italianos, com 18 triunfos e 8 desaires, têm em Shavon Shields (12,6 pontos) e Nicolo Melli (6,2 ressaltos em média) os principais destaques.Em termos de confronto direto, normalmente o Olimpia Milano entra melhor nas partidas, já que em cinco dos últimos sete encontros no final dos primeiros quartos estava na frente. Registos que, ainda assim, não chegam para ter um melhor registo, já que nos últimos dez jogos perdeu oito e ganhou apenas dois. Em termos pontuais, a média da última dezena de embates é de 158 pontos.