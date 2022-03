Real Madrid-PSG: franceses em vantagem

CÓD 157 Real Madrid 2.42 Empate 3.48 PSG 2.57

Depois de ter ganho por 1-0 em casa, o Paris SG visita esta quarta-feira o reduto do Real Madrid, numa partida da 2.ª mão dos 'oitavos' da Champions no qual vai procurar gerir esse resultado para conseguir o apuramento. Um objetivo difícil, mas que acaba por contar com um pequeno 'empurrão' da história, já que o Real não bate o PSG há quatro partidas. Por outro lado, o Real Madrid vai já em seis jogos consecutivos a sofrer golos diante dos franceses.Em relação aos jogos recentes, o Real Madrid leva três vitórias seguidas no campeonato espanhol, numa sequência na qual marcou 8 golos e sofreu apenas 1. Em termos individuais, Toni Kroos, Casemiro e Ferland Mendy são baixas certas.Quanto ao PSG, neste jogo sem Ander Herrera, Sergio Ramos e Juan Bernat, mas com Kylian Mbappé e Leandro Paredes em dúvida, vem de uma sequência menos boa no campeonato, com duas derrotas nos últimos três encontros. Os homens da capital, refira-se, sofreram sempre golo nestas três partidas.