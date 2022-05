Real Madrid-Real Betis: campeão fecha época contra a sensação

CÓD 111 Real Madrid 1.72 Empate 4.17 Real Bétis 3.88

Já campeão, o Real Madrid fecha a sua temporada na La Liga com uma receção ao Betis, num duelo no qual os andaluzes vão procurar surpreender para fechar a época com a mesma nota positiva que apresentaram ao longo de todo o ano. Afinal de contas, a turma betica foi a grande sensação, ficando mesmo às portas da qualificação para a Liga dos Campeões.Do lado oposto estará um Real Madrid ainda em ambiente de festa e já com os olhos postos na partida mais importante da temporada, a final da Liga dos Campeões da próxima semana. A turma merengue vem de um empate em casa do Cádiz, naquele que foi um dos dois jogos dos últimos nove nos quais não se viram 3 golos no total.Quanto ao Betis, vem de duas vitórias seguidas, ambas sem golos sofridos, que acabaram por ser insuficientes para conseguir apanhar o Sevilha na quarta posição. Ainda assim, nota positiva para a equipa andaluza, que acabará a temporada como uma das que mais venceu (apenas superada pelo Real Madrid, Barcelona e At. Madrid), com pelo menos 19 triunfos.Em termos de confronto direto, o Real Madrid leva três jogos seguidos sem perder diante do Betis, incluindo a vitória conseguida em agosto do ano passado por 1-0 no Benito Villamarín.A fechar, de notar que o Real Madrid tem cinco jogadores em dúvida - Bale, Miguel Gutiérrez, Hazard, Isco e Marcelo -, ao passo que no Betis há três baixas já certas: Claudio Bravo, Camarasa e Montoya.