Real Madrid-Real Sociedad: duelo real tem-se mantido equilibrado

Mais um encontro a contar para a Taça do Rei de Espanha. O Real Madrid recebe, esta quinta-feira, a Real Sociedad em jogo a contar para os quartos-de-final da prova, num confronto que recentemente não tem sido assim tão favorável para os madridistas.



Nos últimos cinco duelos entre as duas equipas, os merengues venceram em três ocasiões, tendo marcado 11 golos e sofrido 9 tentos, ao passo que a Real Sociedad superiorizou-se nos restantes dois com um saldo de, obviamente, 9 golos marcados e 11 sofridos.



À entrada para esta eliminatória, o Real Madrid deixou para trás as modestas equipas dos Unionistas e Saragoza, enquanto que a Real Sociedad bateu o Becerril, Ceuta, Espanyol e Osasuna.



Nos últimos cinco jogos realizados, a formação orientada por Zinedine Zidane somou cinco triunfos diante Sevilha, Unionistas, Valladolid, Saragoza e Atlético Madrid, sendo que a Real Sociedad registou três triunfos frente a Espanyol, Maiorca e Osasuna, e ainda duas derrotas com Betis e Leganés.

CÓD 147 Real Madrid 1.43 Empate 4.34 Real Sociedad 6.3