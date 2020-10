Real Madrid-Shakhtar Donetsk: Luís Castro com teste de fogo

Comandado pelo português Luís Castro, o Shakhtar Donetsk arranca esta quarta-feira a sua campanha na Liga dos Campeões, tendo pela frente um exigente teste diante do campeão espanhol Real Madrid, num embate que poderá, ainda assim, surgir na altura certa, já que os merengues entram em campo vindos de uma inesperada e surpreendente derrota frente ao Cádiz.



Um desaire por 1-0 que anulou uma sequência de quatro jogos seguidos sem perder neste arranque de temporada e que deixou a nu alguns problemas na construção de jogo da equipa de Zidane. Para piorar as contas, o francês viu Sergio Ramos sair lesionado dessa partida e a sua utilização está em dúvida. Uma dor de cabeça que se junta às outras já existentes, com as baixas por lesão de Martin Ødegaard, Eden Hazard, Daniel Carvajal e Álvaro Odriozola.



Quanto ao Shakhtar, habituado a ser dono e senhor no plano interno, tem vivido um arranque de época algo 'sinuoso', já que perdeu na Supertaça e até ao momento, em seis jogos, ganhou três e empatou outros três. É certo que não perdeu - aliás, vai em cinco jogos seguidos sem encaixar uma derrota -, mas a verdade é que o domínio habitual não tem sido o mesmo. Ainda assim, há estatísticas positivas a ter em conta nos ucranianos, como por exemplo o facto de ter sido a primeira equipa a marcar em quatro dos últimos cinco jogos, sendo que em seis dos últimos sete ambas as formações fizeram o marcador funcionar.



Quanto ao Real Madrid, o passado recente não tem sido lá muito rico em golos, já que em apenas um dos últimos cinco jogos o marcador teve para lá de três golos. Em sentido inverso, do lado ucraniano essa estatística verificou-se em sete dos mais recentes nove encontros.



A finalizar, olhar apenas para a lista de indisponíveis do Shakhtar, que conta com os lesionados Maksym Malyshev, Ismaily, Yevhen Konoplyanka e Serhii Kryvtsov, ao passo que Mykola Matvienko e Junior Moraes estão em dúvida devido ao facto de terem testado positivo à Covid-19 há algumas semanas. De notar, por fim, que este encontro marcará a estreia na Champions do jovem guarda-redes Anatolii Trubin. Irá o miúdo brilhar ou acusar a pressão?

CÓD 112 Real Madrid 1.31 Empate 5.71 Shakhtar D. 8.82