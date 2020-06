Real Madrid-Valencia: merengues não podem tropeçar

Terceiro encontro da temporada entre Real Madrid e Valencia - depois de um empate na Liga e uma vitória do Real na Taça do Rei -, agora referente à 29.ª jornada da Liga espanhola, numa partida na qual se enfrentarão o 2.º e o 8.º colocados, separados por 16 pontos.



A atuar no Estadio Alfredo di Stefano, em Valdebebas, o Real Madrid procura repetir o bom desfecho do primeiro encontro pós-retoma, com triunfo inequívoco sobre o Eibar, sabendo desde já que um eventual deslize deixará o Barcelona ainda mais longe no topo. Quanto ao Valencia, tentará melhor do que o empate a um golo no dérbi valenciano com o Levante.



Sem vencer há três partidas e a sofrer há nove jogos, o Valencia não chega a este jogo num momento lá muito positivo, sendo que um triunfo aqui servirá não só para retomar o rumo ganhador, mas também dar ânimo na luta pela Europa - que está ali à distância de 3 pontos.



Continuando a olhar para as estatísticas, de notar que o Valencia sofreu golos nos últimos 18 (!) golos diante do Real Madrid, sendo que em cinco dos sete mais recentes foram também os blancos de Madrid os primeiros a marcar. Por outro lado, continuando nos golos, oito dos últimos dez jogos tiveram pelo menos três, sendo que em nove dos últimos dez ambas as equipas marcaram. Como será desta vez?

