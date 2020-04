Real Madriz-Chinandega FC: obrigatório vencer depois da polémica

Depois da polémica na última jornada, quando decidiu abandonar o jogo com o Juventus Managua devido a uma decisão arbitral, o Real Madriz espera na madrugada de quinta-feira ter melhor sorte quando pela meia noite enfrentar o Chinandega FC, numa partida 17.ª e penúltima jornada do Torneio Clausura da Nicarágua.



Atualmente em oitavo, com 14 pontos, o Real Madriz está obrigado a vencer para conseguir sonhar com o playoff, ao passo que o Chinandega FC (6.º, com 18) precisa também de triunfar para continuar a depender de si nessa luta.



De notar que no confronto direto o Chinandega FC vai com forte vantagem, já que nos últimos seis jogos não perdeu nenhum, sendo que em quatro dos últimos encontros conseguiu pelo menos marcar um golo ao seu oponente. Nessa meia dúzia de jogos o melhor que o Real Madriz fez foi empatar em duas ocasiões...