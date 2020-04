Real Madriz-Managua FC: líder procura manter boa fase

Líder do campeonato da Nicarágua, com 29 pontos em 13 jogos, o Managua FC defende este sábado a sua liderança, quando pelas 23 horas (portuguesas) visitar o reduto do Real Madriz, o atual oitavo colocado, com 13 pontos.



Vindo de uma derrota em casa do Sabanas, por 2-1, o Real Madriz chega a esta partida numa sequência de duas vitórias seguidas em casa, algo que tentará ampliar numa partida na qual terá pela frente um comandante do campeonato que não perdeu nenhum dos últimos sete encontros da prova, numa sequência na qual conseguiu cinco vitórias e dois empates.



Quanto ao confronto direto, de notar que o Managua venceu sete dos últimos oito encontros diante deste Real Madriz - o outro duelo acabou num empate a zero. Série para manter?