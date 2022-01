Real Oviedo CF-Eibar: bascos enfrentam adversário de boa memória

No fecho de mais uma jornada da LaLiga 2, Real Oviedo CF e Eibar encontram-se esta segunda-feira no Estádio Carlos Tartiere, numa partida que colocará frente a frente duas equipas separadas por 10 pontos na tabela classificativa. Em melhor posição está o Eibar, com 42 pontos, ao passo que os visitados contam com 32.



À frente na tabela, o Eibar vem de três partidas seguidas sem perder no campeonato, ainda que no encontro mais recente, para a Taça do Rei, tenha saído derrotado diante do Maiorca. Já o Real Oviedo venceu apenas um dos últimos três duelos, tendo empatado e perdido os outros dois.



Em termos de estatísticas, de notar o registo de golos, com tentos de ambas as equipas e pelo menos 3 no total do jogo em oito dos últimos dez embates. Já nos últimos cinco jogos o Eibar chegou ao descanso na frente.



Em relação ao confronto direto, o Eibar leva quatro jogos seguidos a ganhar, três sem sofrer e seis a marcar diante deste Oviedo. Ainda assim, note-se que o registo de golos total costuma ser baixo: apenas dois dos últimos sete embates tiveram pelo menos 3 no total. Na primeira volta, em Eibar, o marcador ficou-se pelo 1-0.

Por Record