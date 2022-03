Real Oviedo-Fuenlabrada: tropeçar é proibido para os da casa

Num encontro da 33.ª jornada da La Liga 2, Real Oviedo e Fuenlabrada encontram-se este sábado no Estádio Carlos Tartiere, numa partida que colocará frente a frente o 8.º e o 20.º colocados, respetivamente.



Com 45 pontos, a equipa da casa entra em campo com o playoff à distância de 6 pontos, pelo que vencer, especialmente com o aproximar do final da fase regular, começa a ser obrigatório. Quanto ao Fuenlabrada, está no lado oposto da batalha, com 29 pontos e a 7 da zona de salvação.



Olhando a dados estatísticos, o destaque vai para o lado do Fuenlabrada, especialmente em termos de golos, já que quatro dos últimos cinco encontros desta equipa tiveram tentos de ambas as equipas e pelo menos 3 no total.



Em termos de confronto direto, o registo tem sido marcado por empates, com quatro dos últimos cinco jogos a terem igualdades finais. A única exceção foi em 2019, com o triunfo do Fuenlabrada por 2-1.

