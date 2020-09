Real Salt Lake-LA FC: acerto de calendário na MLS

Encontro que deveria ter sido disputado há duas semanas, mas que foi adiado devido aos protestos em face da violência policial nos Estados Unidos, Real Salt Lake e LA FC têm encontro marcado para a madrugada de quinta-feira no Rio Tinto Stadium, isto num embate da décima ronda de jogos da Major League Soccer que colocará frente a frente o oitavo e o sétimo colocados da Conferência Oeste.



Separados por uma posição e um ponto, Real Salt Lake e LA FC entram em campo vindos de derrotas por números amplos - 4-0 e 3-0, respetivamente -, sendo que no caso dos de Salt Lake a seca de triunfos dura já há três jogos, ao passo que os de Los Angeles ganharam um encontro nestes últimos três.



No que ao confronto direto diz respeito, num total de seis partidas já disputadas na história entre estes dois conjuntos, há vantagem dos de Los Angeles, com cinco vitórias contra apenas uma de Salt Lake. Na mais recente, em agosto do ano passado, houve triunfo por 2-0, num duelo no qual se confirmou a tendência de os californianos marcarem sempre perante o Real Salt Lake: no total já apontaram 16 e sofreram somente 5.