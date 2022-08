Real Salt Lake-LA FC: duelo no Oeste da MLS

• Foto: Reuters

Duelo de equipas da Conferência Oeste da Major League Soccer (MLS), com o quinto colocado Real Salt Lake a receber a visita do Los Angeles FC, num duelo entre duas equipas separadas por 14 pontos. Em melhor posição está o conjunto californiano, primeiro com 48 pontos.



Olhando ao registo recente, o Real Salt Lake venceu três dos últimos dez jogos (perdeu quatro e empatou três), ao passo que o LA FC vem de quatro triunfos seguidos e nos últimos nove jogos ganhou sete, empatou um e perdeu outro.



Quanto ao confronto direto, o LA FC venceu os últimos quatro jogos, tendo sido a primeira equipa a marcar em seis dos últimos sete jogos. No ano passado, em três jogos, o LA FC venceu sempre pela margem mínima: 1-0, 2-1 e 3-2.

Por Record