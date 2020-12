Real Sociedad-At. Madrid: duelo de topo em San Sebastián

Jogo de topo da tabela em Espanha antes da quadra natalícia, com a Real Sociedad a receber esta terça-feira, a partir das 18h45, a visita do At. Madrid, numa partida que colocará frente a frente o terceiro e o primeiro colocados, respetivamente.



A atuar em casa, a Real Sociedad entra em campo com menos 3 pontos do que os colchoneros - mas com mais três jogos disputados - e numa sequência incrível de oito jogos seguidos sem ganhar. Nessa série, refira-se, seis jogos foram empates e dois - os mais recentes - foram derrotas, sendo que a nível de campeonato as contas mostram cinco duelos sem triunfar. Problemas aos quais também se juntam as questões de ausências, com Adnan Januzaj, Luca Sangalli, Aritz Elustondo e David Silva a serem já baixas certas, ao passo que Andoni Gorosabel, Mikel Oyarzabal, Asier Illarramendi, Miguel Ángel Moyá e Joseba Zaldua são dúvidas.



Um registo negativo em total contraste com o do At. Madrid, uma equipa que nos últimos dez apenas perdeu um - diante do Real Madrid - e que em caso de triunfos nas partidas em atraso poderá disparar no topo da tabela de forma bem clara. Com João Félix sempre em evidência - o português é uma das dúvidas, juntamente com Héctor Herrera e José Giménez -, os colchoneros tentarão aproveitar alguma debilidade defensiva do outro lado, já que os de San Sebastián levam quatro jogos seguidos a sofrer. Quanto ao Atlético, foi a primeira equipa a marcar em seis dos últimos sete duelos que disputou, sendo que o único onde tal não sucedeu... acabou a perder.



A fechar, um pequeno olhar à história, que nos mostra uma ligeira vantagem ao At. Madrid diante da Real Sociedad, com três vitórias contra duas dos bascos. Ainda assim, note-se que na temporada passada os colchoneros não conseguiram nenhuma vitória, pois empataram em casa e perder por 2-0 fora de portas. Como será desta vez?